Einheimische Abladungen dominierten, die Produkte wurden in 6er- und 8er-Aufmachung angeboten. Ergänzende Anlieferungen aus Belgien nahmen augenscheinlich zu und fanden aufgrund des vergleichsweise niedrigeren Einstandes in Köln interessierte Abnehmer. Bildquelle: Shutterstock.com Produkte aus den Niederlanden fand man nur noch in Frankfurt vor. Da die Nachfrage gut mit der...

Den vollständigen Artikel lesen ...