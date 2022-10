Die Exporte mexikanischer Erdbeeren an 38 Nationen sind um 8,87 % gestiegen und werden als das wichtigste Agrar-Lebensmittelexport-Produkt platziert. Das wurde von dem Ministerium für Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung berichtet, das erklärte, der Export aller Erdbeersorten in der ersten Hälfte des Jahres hat die Zahlen übertroffen, die in dem gleichen Zeitraum 2021...

