FRANKFURT (Dow Jones)--Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen ist im September gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich angestiegen. Insgesamt nutzten rund 4,9 Millionen Fluggäste den Airport, ein Plus von 58,2 Prozent, wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte. Ohne den Streik der Lufthansa-Piloten am 2. September hätte das Monatsaufkommen 80.000 Fluggäste höher gelegen. Die Passagierzahl lag damit allerdings immer noch um 27,2 Prozent unter dem September-Wert im Vorkrisenjahr 2019.

Das Frachtaufkommen war weiter rückläufig, es lag im September um 14,1 Prozent unter dem Vorjahreswert. Ursachen hierfür sind die gesamtwirtschaftliche Abkühlung sowie die weiteren Einschränkungen des Luftraums durch den Ukraine-Krieg und umfassende Corona-Schutzmaßnahmen in China, wie Fraport ausführte.

An den internationalen Flughäfen des Konzerns zog das Fluggastaufkommen dank der anhaltenden Belebung der Nachfrage ebenfalls an. An den 14 griechischen Regionalflughäfen beispielsweise stiegen die Passagierzahlen um 39,4 Prozent auf 4,8 Millionen. Damit lag das Gesamtaufkommen der griechischen Flughäfen auch im September wieder deutlich über dem Vorkrisen-Niveau von 2019 (plus 7,3 Prozent). Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte um 15,8 Prozent auf rund 4,4 Millionen Fluggäste zu.

