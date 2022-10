DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Die sechs größten US-Banken werden den Analystenprognosen zufolge für das dritte Quartal einen Gewinn von zusammen 27,6 Milliarden Dollar berichten, das wäre gut ein Viertel weniger als im Vorjahreszeitraum. Am Freitag öffnen vier Banken ihre Bücher, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Morgan Stanley und Citigroup. Eine zentrale Frage ist, ob die erwartete wirtschaftliche Schwäche bereits in den Aktienkursen berücksichtigt ist, während zugleich die erhöhten Leitzinsen höhere Margen im Kreditgeschäftbedeuten. Analysten erwarten denn auch, dass die Geldhäuser für das dritte Quartal deutlich höhere Nettozinsmargen berichten werden als zu Beginn des Jahres. Im Berichtszeitraum zum 28. September vergaben US-Banken Kredite von 2,76 Billionen Dollar, wie aus Daten der Federal Reserve hervorgeht, 14 Prozent mehr als im Vorjahr und 3 Prozent mehr als zum Ende des zweiten Quartals. Doch hohe Zinsen haben auch ihre Schattenseiten. Banken halten Wertpapiere, die unrealisierte Verluste machen, wenn die Zinsen steigen. Diese Verluste müssen mit entsprechendem Kapital hinterlegt werden. Das beschränkt die Möglichkeiten, Kredite auszugeben und Geld an die Aktionäre zurückzugeben. Die KBW-Analysten gehen davon aus, dass Citigroup, JP Morgan und Bank of America Aktienrückkäufe bis nächstes Jahr auf Eis legen werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September

07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 3Q

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 14:30 Import- und Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober PROGNOSE: 59,0 zuvor: 58,6 16:00 Lagerbestände August PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 12.606,00 +0,9% E-Mini-Future S&P-500 3.703,25 +0,6% E-Mini-Future Nsdq-100 11.140,50 +0,5% Nikkei-225 27.113,99 +3,3% Schanghai-Composite 3.072,00 +1,8% Hang-Seng-Index 16.967,28 +3,5% +/- Ticks Bund -Future 137,11 +22 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 12.355,58 +1,5% DAX-Future 12.494,00 +2,5% XDAX 12.477,06 +2,5% MDAX 22.225,91 +1,5% TecDAX 2.694,35 +1,1% EuroStoxx50 3.362,40 +0,9% Stoxx50 3.355,60 +0,3% Dow-Jones 30.038,72 +2,8% S&P-500-Index 3.669,91 +2,6% Nasdaq-Comp. 10.649,15 +2,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,89% +46

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden nach der rasant gestarteten Aufwärtsbewegung am Vortag, befeuert von einer Rally an der Wall Street, weiter auf Erholungskurs erwartet. Positiv ist dabei, dass bei einem DAX-Niveau um 12.000 Punkte wieder gute Nachfrage an den Markt gekommen ist. Das schürt die Hoffnung, dass hier ein Boden ausgebildet werden konnte. Der Bund-Future zeigt eine ähnliche Bewegung wie der DAX, auch dort geht es weiter nach oben nach dem extrem volatilen Vortag im Umfeld der Bekanntgabe der US-Preisdaten.

Rückblick: Fest - Die US-Inflationsdaten sorgten für eine Berg- und Talfahrt an den Börsen, wie auch am Anleihemarkt, wo die Renditen zwischenzeitlich nach oben schnellten, letztlich aber etwas niedrigeraus dem Tag gingen. Zwar fiel derPreisanstieg in den USA erneut höher als erwartet aus, was zunächst belastete wegen der damit einhergehenden Zinserhöhungserwartungen, allerdings hieß es dann, um mehr als ohnehin mit 75 Basispunkten erwartet, dürfte der nächste Zinsschritt dennoch nicht ausfallen. Zudem verbanden Marktteilnehmer mit dem nochmaligen Anstieg die Hoffnung auf dasErreichen der Spitze und sinkende Inflationsraten in den kommenden Monaten. Im Fokus standen die Fluggesellschaften. Nach guten Zahlen der australischen Qantas lieferte auch IAG (+7,8%) starke Zahlen. Lufthansa kletterten um 4,7 Prozent. Der Sektor der Reise- und Freizweitwerte legte um 3,4 Prozent zu. Öl- und Gaswerte stiegen um 2,8 Prozent, der Bankensektor gewann 3,2 Prozent. Für Monte dei Paschi di Siena ging es nach der Bekanntgabe der Details der Kapitalerhöhung allerdings um 33,1 Prozent nach unten.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Der DAX bewegte sich in einer Tagesspanne zwischen 12.000 und 12.379 Punkten. MDAX, TecDAX wie auch der SDAX fielen im Tagesverlauf auf Jahrestiefs, erholten sich aberam Ende wie auch derDAX deutlich. Zu den Gewinnern gehörten Deutsche Bank (+7,3%) und Commerzbank (+4,8%); die Anleger gingen in derErholung im späten Handel mehr ins Risiko und kauften zyklische Werte. Aroundtown verloren 7,9 Prozent nach einer Herunterstufung der Citi auf "Neutral" von "Buy". Südzucker verloren 2,7 Prozent. Der Konzern nahm zwar die Umsatzprognose nach oben, die Gewinnprognose wurde aber lediglich bestätigt.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit der Rally an der Wall Street hing es in der Berite weiter nach oben, aber laut Lang & Schwarz ohne Auffälligkeiten bei Einzelwerten.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Zunächst hatte die im September höher als gedacht ausgefallene Inflationsdaten für neue Jahrestiefs gesorgt. Zwar kam die Teuerungsrate auf Jahressicht leicht zurück, allerdings fiel sie höher als befürchtet aus. Zur dann einsetzenden Rally bei Aktien und Anleihen wurde auf den seit Monaten nachlassenden Inflationsdruck verwiesen und Spekulationen auf sinkende Inflationsraten in den kommenden Monaten. Daher könne die meiste Arbeit der Fed getan sein und außerdem sei auch schon sehr viel an weiteren Zinserhöhungen am Markt eingepreist. Applied Materials gewannen 4,5 Prozent, nachdem der Chipausrüster ähnlich wie andere Branchenunternehmen zuvor bereits eine Umsatzwarnung ausgegeben hatte. Blackrock gewannen 6,6 Prozent. Der Vermögensverwalter hatte besser als erwartete Geschäftszahlen präsentiert. Walgreens Boots Alliance (+5,4%) schnitt ebenfalls besser als erwartet ab. Zudem wurde das mittelfristige Umsatzziel angehoben. Delta Air Lines (+4,1%) verbuchte den umsatzstärksten Sommer seiner Geschichte. Kroger gewannen 1,2 Prozent und Albertsons 11,6 Prozent. Die beiden Unternehmen führen laut Kreisen Gespräche über einen Zusammenschluss.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,48 +19,8 4,28 375,0 5 Jahre 4,23 +10,4 4,12 296,5 7 Jahre 4,11 +8,4 4,03 267,3 10 Jahre 3,96 +6,2 3,90 245,0 30 Jahre 3,95 +7,3 3,88 204,9

Die Anleihekurse stürzten nach den September-Preisdaten zunächst ab, erholten sich dann aber. Gleichwohl lagen die Renditen am Ende immer noch klar höher als am Vortag - ein Ausdruck weiterer erwarteter Zinserhöhungen. Gerade bei den besonders zinsreagiblen kürzeren Laufzeiten war dies klar erkennbar. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen hatte vor den Daten bei 3,85 Prozent gelegen, unmittelbar bei 4,07 Prozent, um letztlich mit 3,96 Prozent aus dem Tag zu gehen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:01 % YTD EUR/USD 0,9778 +0,0% 0,9777 0,9715 -14,0% EUR/JPY 144,18 +0,2% 143,89 143,19 +10,2% EUR/CHF 1,0007 -0,1% 0,9993 0,9961 -5,8% EUR/GBP 0,8640 +0,1% 0,8629 0,8646 +2,8% USD/JPY 147,46 +0,2% 147,18 147,39 +28,1% GBP/USD 1,1316 -0,1% 1,1331 1,1237 -16,4% USD/CNH 7,1768 -0,0% 7,1795 7,2159 +12,9% Bitcoin BTC/USD 19.811,49 +2,1% 19.409,83 18.408,28 -57,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar bewegte sich parallel zu den Renditen am Anleihemarkt, er legte zunächst zu und kam dann deutlich zurück. Der Dollarindex sank um 0,8 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,19 89,11 +0,1% +0,08 +26,7% Brent/ICE 94,68 94,57 +0,1% +0,11 +28,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise liefen parallel zu den Aktienmärkten nach oben und stiegen um rund 2 Prozent. Sollte die Inflation ihren Höhepunkt überschritten haben, könnten sich die Konjunkturaussichten und damit auch die Erdölnachfrage verbessern, so die Spekulation. Befeuert wurde der Preisanstieg auch von den US-Rohöllagerbeständen. Sie stiegen zwar stärker als gedacht, allerdings ging der Lageraufbau in erster Linie auf das Konto von Verkäufen aus der strategischen Erdölreserve der USA zurück. Zudem sank die US-Ölförderung zurück.

