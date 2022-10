EQS-Ad-hoc: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Auf Basis der vorläufigen Zahlen erzielt die Baader Bank ein leicht positives Ergebnis im dritten Quartal und passt Ergebniserwartung für 2022 an



14.10.2022 / 08:00 CET/CEST

Auf Basis der vorläufigen Zahlen erzielt die Baader Bank ein leicht positives Ergebnis im dritten Quartal und passt Ergebniserwartung für 2022 an Alle Angaben sind vorläufige und ungeprüfte Konzernzahlen Die Baader Bank verzeichnet in einem sehr herausfordernden Marktumfeld für das dritte Quartal ein positives Ergebnis in Höhe von EUR 1,0 Mio. vor Steuern. Das Neunmonatsergebnis beläuft sich entsprechend auf EUR 12,0 Mio. im Konzern, mit einer annualisierten Eigenkapitalrendite von 7,0 %. Die Gesamterträge des Baader Bank Konzerns liegen bei rund EUR 123 Mio., die Aufwendungen bei EUR 111 Mio. für die ersten neun Monate des laufenden Jahres. Hinsichtlich der bisher getätigten Ergebniserwartung für das Gesamtjahr 2022 hat sich die Annahme einer deutlicheren Marktbelebung für das zweite Halbjahr 2022 im Sinne des "Base Case" im dritten Quartal leider nicht bestätigt. Infolgedessen liegt die Ertragsentwicklung des Baader Bank Konzerns innerhalb der unteren Bandbreite der mit den Vorjahreszahlen veröffentlichten Ergebnisprognose für 2022. Unter der Prämisse einer Belebung des Marktes im vierten Quartal erwartet der Vorstand der Baader Bank ein leicht positives Ergebnis vor Steuern für das Schlussquartal 2022. Für das Gesamtjahr wird demzufolge ein Ergebnis vor Steuern innerhalb einer Bandbreite zwischen EUR 12,0 bis EUR 15,0 Mio. erwartet. Es gilt zu berücksichtigen, dass zuverlässige Prognosen zur Geschäftsentwicklung in Anbetracht von unwägbaren, exogenen Einflussfaktoren nach Einschätzung des Vorstands nur unter Einschränkungen erstellt werden können. Die Bekanntgabe der finalen Neunmonatszahlen erfolgt planmäßig am 27.10.2022. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz Senior Manager Group Communication T +49 89 5150 1013 marlene.hartz@baaderbank.de https://www.baaderbank.de Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland 14.10.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

