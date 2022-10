München (ots) -- DEUTSCHLAND TEST: CHECK24 ist das beste Online-Reisebüro und Flugbuchungsportal- WELT und ServiceValue: Hotelvergleich von CHECK24 hat den besten Service- Service für Kund*innen: kostenlose Beratung und einfache Reiseverwaltung im KundenkontoCHECK24 ist als Reisebuchungsportal gleich mehrfach ausgezeichnet worden. Laut DEUTSCHLAND TEST und ServiceValue ist das Münchner Vergleichsportal das beste Online-Reisebüro auf dem deutschen Markt.1) Damit setzt sich das Unternehmen gegen die Wettbewerber Expedia und HolidayCheck durch und erhält das Prädikat "sehr gut". Außerdem konnte CHECK24 als Flugbuchungsportal überzeugen und in dieser Kategorie ebenfalls den Testsieg erringen.Die Untersuchung wurde von DEUTSCHLAND TEST zusammen mit dem Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValue für das Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY durchgeführt. Dazu wurden 21 Online-Reisebüros und 20 Flugportale analysiert. Insgesamt wurden für die Untersuchung der Online-Reisebüros 2.347 Kundenurteile ausgewertet und nach fünf Kategorien betrachtet: Produktauswahl, Internet-Auftritt, Buchungsprozess, Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenservice. CHECK24 konnte besonders in den Bereichen Produktauswahl und Buchungsprozess punkten.Für die Analyse der Flugbuchungsportale und Flugsuchmaschinen wurden 1.064 Kundenurteile ausgewertet und folgende Kategorien betrachtet: Flugsuche, Flugangebot, Internet-Auftritt, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenservice und Buchungsprozess. Besonders in den Bereichen Flugsuche, Flugangebot und Internet-Auftritt konnte das Münchner Unternehmen überzeugen.WELT und ServiceValue: Hotelvergleich von CHECK24 hat den besten ServiceCHECK24 ist Service Champion 2022 - bereits zum dritten Mal in Folge. Das ermittelte ServiceValue im Auftrag der WELT.2) Das Münchner Vergleichsportal konnte in der Branche Hotel-Preisvergleichsportal überzeugen und die Wettbewerber hotelreservierung.de und hotels.com auf die hinteren Plätze verweisen.Die Befragung umfasst über 1,9 Mio. Kundenurteile zu fast 4.700 Unternehmen aus 389 Branchen. Untersucht wurde der erlebte Kundenservice anhand des "Service Experience Score" (SES). Dafür mussten die Befragten angeben, ob Sie bei dem Unternehmen einen sehr guten Kundenservice erlebt haben. Die Beantwortung erfolgte auf einer Skala mit ja oder nein. Der SES spiegelt die Zufriedenheit der Kund*innen mit dem Service des Unternehmens wider. In die Bewertung gehen sowohl die Urteile und Ergebnisse aktueller als auch ehemaliger Kund*innen (letzter Kontakt maximal 36 Monate zurückliegend) ein.Service: Kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im KundenkontoCHECK24 bietet an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung per Telefon, Chat und E-Mail. Verbraucher*innen sehen und verwalten ihre Verträge im Kundenkonto. Diese und weitere kostenlose Serviceleistungen wissen über 15 Millionen Kund*innen zu schätzen.1) Quelle: https://deutschlandtest.de/ratgeber/flugsuchmaschinen-und-hotelportale [6.10.2022]2) Quelle: https://servicevalue.de/ranking/service-champions-deutschland/ [12.10.2022]Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige Hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften, über 75 Pauschalreiseveranstaltern und Dienstleistern aus ca. 70 Kategorien das für sie passende Angebot. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. 