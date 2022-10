Mit einem Rückgang von 83% aller überprüften Bestände sind Süsswasserarten am stärksten von der Artenkrise betroffen.Zürich - Gerne würde der WWF einen anderen Titel in dieser Medienmitteilung wählen, aber der am Donnerstag veröffentlichte 14. «Living Planet Report 2022» liest sich dramatisch: Seit 1970 sind durchschnittlich 69% aller überwachten Populationen von Säugetieren, Vögeln, Fischen und Reptilien verschwunden. Die Hauptursachen für den weltweiten Rückgang der Wildtierbestände sind der Verlust von...

