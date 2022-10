Playdots hatte hauptsächlich Mobile Games für den Publisher entwickelt. Die 65 Mitarbeiter des Studios müssen sich nun nach einer neuen Beschäftigung umsehen. Der Spieleentwickler und Publisher Take Two Interactive schließt das Entwicklerstudio Playdots, welches vor allem für die Mobilespiele "TwoDots" und "Garden Trails" bekannt ist. Die Schließung erfolgte nur zwei Jahre nachdem Take Two das Unternehmen 2020 für rund 192 Millionen US-Dollar erworben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...