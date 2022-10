Eine ausgeprägte Rally an den US-Börsen stimmt am Freitag auch die Anleger an der Frankfurter Börse risikobereiter. Am Vortag konnte der DAX schon erste Grundzüge der Kursanstiege in New York mitgehen, die Aufwärtsbewegung dürfte nun aber weiter gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Xetra-Start 1,9 Prozent höher auf 12.592 Punkte.Bleiben die Gewinne nachhaltig, könnte der DAX sein bisheriges Wochenminus von 0,7 Prozent noch in eine positive Bilanz umwandeln. Die ...

