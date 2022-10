Bystronic AG: Beschleunigtes Umsatzwachstum im dritten Quartal 2022Rosneft verklagt Bund wegen Zwangsverwaltung von Deutschlandtöchtern (HB)Ryanair reduziert zum Winter das Flugangebot in Berlin Biontech: Erste positive Studienergebnisse zu angepasstem Impfstoff Gewerkschaft kündigt Widerstand gegen BASF-Sparprogramm an Delivery Hero - Interne Zahlen aus geplantem Gorillas-Deal zeigen: Der Absturz der Lieferdienste ist in vollem Gang - Türkischer Lieferdienst Getir in Gorillas-Deal nur noch 7 Milliarden wert (HB) Frankfurter Flughafen auch im September mit deutlich mehr Passagieren Knorr-Bremse macht früheren Daimler-Manager zum neuen Chef Nordex Group erzielt Auftragseingang von über 1,4 Gigawatt im dritten Quartal 2022 Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG ...

