Die Inflation in den USA ist hartnäckiger als gedacht und sinkt wenn überhaupt nur in Minischritten. Die Veröffentlichung der Zahlen für September führte gestern an den US-Märkten zu einer Berg- und Talfahrt. Bankaktien - auch in Europa - haussierten dagegen. Bei der Deutschen Bank kam noch ein positiver Analystenkommentar dazu.Wenn die Inflation weiter auf hohem Niveau verharrt, dann muss die Fed die Leitzinsen noch stärker anheben als bisher erwartet. Außerdem dürfte das Zinsniveau auch eine längere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...