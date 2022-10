Weitere Videos findet ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Was für ein Handelstag! Der DAX rauschte nach den US-Inflationsdaten zunächst bis auf 12.000 Punkte ab. Dann folgte aber ganz schell die Erholung. Heute könnte der DAX sogar die 12.500 Punkte knacken. Die Vorgaben aus Übersee sind ausgezeichnet. Mehr von Martin Weiß. Live vom Parkett in Frankfurt berichtet Patrick Dewayne. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Amazon, die Deutsche Bank, die Commerzbank, MorphoSys und Vonovia. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1