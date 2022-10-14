BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SÜDZUCKER AUF 13,40 (14,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 100 (110) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 80 (90) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 160 (175) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT FLATEXDEGIRO AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 11 (22) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 87 (96) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 36 (51) EUR - 'SELL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 70,00 (66,40) EUR - 'NEUTRAL'RBC SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 243 (245) EUR - 'SECTOR PERFORM'SOCGEN SENKT SIEMENS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 115 (145) EURUBS HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 21 (20) EUR - 'NEUTRAL' BARCLAYS STARTET BIG YELLOW GROUP MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 1200 PENCEBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GSK ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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