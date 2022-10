DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Freitagvormittag weiter nach oben. Der Dezember-Kontrakt steigt um 43 Ticks auf 137,32 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 137,45 Prozent und das Tagestief bei 136,75 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.20 knapp 15.000 Kontrakte.

Momentan zeichnet sich hier für die Marktstrategen der Helaba ein Versuch einer Bodenbildung ab. Nach dem neuen Kontrakttief bei 135,14, das der Bund-Future zur Wochenmitte markierte, konnte er sich in der Spitze bis auf 137,54 befestigen, um zwischenzeitlich wieder abzusacken und letztlich am Vortag deutlich im Plus zu schließen. Das große Bild eines intakten Abwärtstrends bleibe damit zunächst unbeschadet.

Einziger Hoffnungsschimmer auf eine weitergehende Erholung und Bodenbildung im Bereich 135,14/15 sei, dass die Oszillatoren das jüngste Kurstief nicht mit eigenen Tiefs begleitet hätten. Um Potenzial auf der Oberseite zu eröffnen, wäre es für die Marktstrategen der Helaba vonnöten, die 21-Tagelinie bei 138,93 zu überwinden und in der Folge über das Zwischenhoch bei 142,87 zu steigen.

October 14, 2022 02:23 ET (06:23 GMT)

