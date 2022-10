In den letzten Tagen hat die Commerzbank Aktie an der 200-Tage-Linie mehrfach Halt finden können, wenn es für den Aktienkurs nach unten ging. So auch am Mittwoch, als der MDAX-Wert bis auf 7,002 Euro gefallen war. Seitdem konnte sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...