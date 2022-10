Am 09. Oktober hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Metro ISIN: DE000BFB0019 zukommen lassen. Der Artikel dazu hatten den Titel: "Metro St: Panik als Einstiegschance?" Im Text konnten Sie unter anderem lesen: "Der Kurs prallte am 16. September exakt an der fallenden 200-Tage-Linie nach unten ab und auch die Unterstützung bei etwa 7,50 Euro, die seit März mehrfach gehalten hat, konnte den Kursrutsch nicht verhindern ...

