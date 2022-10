Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit dem Zinsentscheid der FED Mitte September wurde deutlich, dass die FED plant, die geldpolitischen Zügel bis Ende des Jahres noch stärker zu straffen als bislang von uns unterstellt, so die Analysten der DekaBank.Die Analysten der DekaBank würden daher nun eine Leitzinserhöhung um 75 Basispunkte im November sowie um 50 Basispunkte im Dezember erwarten. Das Leitzinsniveau läge dann in einem Bereich von 4,25% bis 4,50% und wäre damit eindeutig restriktiv. Der hohe Restriktionsgrad sei aus Sicht der FOMC-Mitglieder notwendig, um den zu hohen Auslastungsgrad am Arbeitsmarkt zu verringern und hierdurch das mittelfristige Erreichen des Inflationsziels zu gewährleisten. (Ausgabe Oktober 2022) (14.10.2022/alc/a/a) ...

