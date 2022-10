Linz (www.anleihencheck.de) - Die schwedische Inflation hat im September einen neuen Höchststand von 9,70% gemäß nationaler Berechnung erreicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im August habe der Wert noch bei 9,00% gelegen. Das sei der höchste Wert seit der SEK-Währungskrise 1992, als die Schwedische Krone (SEK) an das Europäische Währungssystem gebunden und von Spekulanten unter Druck gesetzt worden sei. Seit damals kenne die Schwedische Krone starke Währungsschwankungen gegenüber dem Euro (früher Ecu). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...