Der Magforce-Kurs wird am 13.10.2022, 07:45 Uhr an der Heimatbörse Frankfurt mit 0.0202 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gesundheitsausrüstung". Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung. 1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über ...

