Das österreichische Fondsvolumen ist in den ersten drei Quartalen um 15 Prozent auf rund 186,3 Mrd. Euro gesunken. Die Nettomittelabflüsse betrugen -347 Mio. Euro, wobei auf institutionelle Anleger Abflüsse in der Höhe von -416 Mio. Euro entfielen und auf den Publikumsfondsbereich Zuflüsse in der Höhe von 70 Mio. Euro. Die nachhaltigen Investmentfonds gem. SFDR Art. 8 und 9 erreichten ein Fondsvolumen von 78,1 Mrd. Euro (Volumenszuwachs um 6,6 Prozent seit Jahresbeginn). Die nachhaltigen Investmentfonds erreichten einen Nettomittelzufluss von 2,1 Mrd. Euro. "Nach einem Jahrzehnt fast durchgehender Vermögenszuwächse, haben wir es heuer mit einer äußert schwierigen Marktsituation zu tun, unter der die Performance der meisten ...

