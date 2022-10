Porsche hat im bisherigen Jahresverlauf etwas mehr Sportwagen verkauft. Von Januar bis September legten die Auslieferungen um zwei Prozent auf 221.512 Autos zu, wie die Volkswagen-Tochter am Freitag in Stuttgart mitteilte. In Europa und auf dem Heimatmarkt wurden die meisten Zuwächse verbucht.Vertriebsvorstand Detlev von Platen sagte: "In den ersten neun Monaten des Jahres konnten wir trotz einiger Herausforderungen die Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr steigern. Die Begehrlichkeit von Porsche ...

