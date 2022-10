DJ EZB/De Guindos: Fiskalpolitik muss Geldpolitik unterstützen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hat die Regierungen des Euroraums aufgefordert, die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrem Kampf gegen die Inflation fiskalpolitisch zu unterstützen. In einem Interview mit der litauischen Zeitung Verslo zinios machte De Guindos zudem klar, dass die EZB ihre Geldpolitik an der Inflationsentwicklung ausrichten werde, die derzeit dichter an dem im September veröffentlichten Risikoszenario verlaufe.

"Die Fiskalpolitik muss den von der EZB eingeleiteten Prozess der geldpolitischen Normalisierung unterstützen. Wir können die Tatsache nicht ignorieren, dass die Inflation das Hauptproblem in der Eurozone ist, was in den baltischen Ländern ganz offensichtlich ist", sagte er.

Angesprochen auf die unter anderem in Deutschland beschlossene Subventionierung von Energiepreisen fügte De Guindos hinzu: "Ich äußere mich nicht zu den politischen Entscheidungen der einzelnen Regierungen. Aber die allgemeine Empfehlung ist, dass die Fiskalpolitik mit dem Prozess der Normalisierung unseres geldpolitischen Kurses vereinbar sein muss." Staatliche Unterstützung müsse zeitlich befristet und auf die schwächsten Gruppen ausgerichtet sein.

Die EZB werde ihre Geldpolitik zufolge an der Inflationsentwicklung ausrichten, sagte der Spanier. "Im Dezember werden wir neue Projektionen für die Inflation und das BIP-Wachstum vorlegen, an denen wir uns trotz der großen Unsicherheit orientieren werden." Gegenwärtig schienen sich die Dinge eher in Richtung des im September veröffentlichten Risikoszenarios zu entwickeln, das einen Rückgang der Wirtschaftsleistung 2023 und noch höhere Inflationsraten beinhalte.

Der EZB-Rat berät am 26./27. Oktober über den weiteren Gang der Geldpolitik. Viele Beobachter erwarten, dass das Gremium die Zinsen erneut um 75 Basispunkte anheben wird.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2022 04:13 ET (08:13 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.