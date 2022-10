SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company expandiert mit Elektroautos in Übersee, insbesondere in Europa und Asien. Nun wurde eine Partnerschaft mit dem Autohändler Denzel für Österreich vereinbart. Der chinesische Technologiekonzern BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) hat...

Den vollständigen Artikel lesen ...