Boston (www.fondscheck.de) - Wie in einem früheren Strategie-Espresso zum Ausdruck gebracht, sind wir nach wie vor der Ansicht, dass wir uns in der ersten Phase eines dreiteiligen Konjunkturzyklus befinden, der sich wie folgt zusammenfassen lässt: Aufwärtsüberraschungen bei der Inflation befeuern nach wie vor die Debatte über Anhebungen um 50 oder 75 Basispunkte und die Konzentration auf die Inflation, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...