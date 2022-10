In Österreich und der Schweiz starten die Heizölpreise ungefähr auf dem Vortagesniveau in den Handel. In Deutschland dagegen müssen Heizölinteressenten einen Aufpreis von durchschnittlich 1,35 Cent pro Liter einplanen. In der niederländischen Pernis-Raffinerie in Rotterdam kam es zu einer Produktionseinschränkenden Störung. Wie sehr die größte Raffinerie Europas in Mittleidenschaft gezogen wurde, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...