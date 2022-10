In einem von der Zinswende und Rezessionsängsten geprägten Marktumfeld kam die Teamviewer-Aktie bisher nicht wirklich von der Stelle. Frische Impulse dürften die Zahlen zum dritten Quartal am 2. November liefern. Dabei steht vor allem die Jahresprognose im Fokus. So urteilen die Analysten über die Aktie des Softwareunternehmens. Das aktuelle makroökonomische Umfeld habe dazu geführt, "dass Entscheidungsträger vorsichtiger werden und Investitionen teilweise verschieben", so Vorstandschef Oliver Steil ...

