Die Neuregelung gilt ab sofort, wobei jedoch die geltenden Regeln zur Einspeisebegrenzung von Photovoltaik-Anlagen nach dem EEG beachtet werden müssen. In diesem Jahr war die Speicherförderung in Sachsen nach nur wenigen Stunden ausgeschöpft. Eine Fortsetzung des Programms nach der bisherigen Vorgaben ist bislang nicht vorgesehen.Sachsen fördert bereits seit 2013 die Installation von Photovoltaik-Speichersystemen. In diesem Jahr war das Budget von 3,8 Millionen Euro allerdings nur wenige Stunden nach Beginn der neuen Förderrunde komplett ausgeschöpft. Bislang galt, dass für die Förderung der Batteriespeicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...