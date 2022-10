DJ VW-Konzern steigert vollelektrische Auslieferungen in 9M um 25%

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat seine Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge (BEV) in den ersten neun Monaten des Jahres um ein Viertel gesteigert. Stärkster Wachstumstreiber bleibt China, dort wurden fast ein Drittel der BEVs ausgeliefert und mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum.

Von Anfang Januar bis Ende September wurden trotz anhaltender Versorgungsengpässe weltweit 366.400 BEVs an Kunden übergeben, wie VW mitteilte. Der BEV-Anteil an den Gesamtauslieferungen stieg in diesem Zeitraum von 4,2 auf 6,0 Prozent. Im dritten Quartal allein legten die BEV-Auslieferungen um 22,3 Prozent auf 149.300 Stück zu.

Größter Markt im Neunmonatszeitraum war Europa, mit einem kleinen Plus von 1 Prozent auf 211.900 Fahrzeuge und einem Anteil am konzernweiten BEV-Absatz von 58 Prozent. Im weltgrößten Automarkt China wurden 112.700 BEVs übergeben, nach 47.100 im Vorjahreszeitraum (Konzern-Anteil: 31 Prozent)

Die Kernmarke Volkswagen lieferte 207.200 BEVs an Kunden aus (57 Prozent), gefolgt von der Marke Audi mit 77.000 Fahrzeugen (21 Prozent), Skoda mit 36.900 Fahrzeugen (10 Prozent) und Porsche mit 25.100 Fahrzeugen (7 Prozent).

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2022 05:14 ET (09:14 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.