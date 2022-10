Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von MorphoSys schon lange nicht mehr erlebt. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund vier Prozent aus. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. MorphoSys ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles MorphoSys-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.Für eine ausführliche MorphoSys-Analyse einfach hier klicken.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund sieben Prozent zum 4-Wochen-Hoch. 23,02 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Werfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...