Mainz (ots) -Im Rahmen der "TeleVisionale - Film- und Serienfestival Baden-Baden" (21. - 25. November 2022) sind zehn Fernsehfilme für den "3satPublikumspreis" nominiert. Wer die Trophäe bekommt - dass entscheiden ganz allein die Zuschauerinnen und Zuschauer. Von Samstag, 19., bis Mittwoch, 23. November 2022, zeigt 3sat jeweils ab 20.15 Uhr die zehn nominierten Filme. Ab Samstag, 19. November 2022, können sie auch in der 3sat-Mediathek abgerufen werden. Auf dem Programm stehen Produktionen von RTL+, des ORF, des ZDF und der Landesrundfunkanstalten der ARD.Zuschauerinnen und Zuschauer können ab dem 19. November 2022, 8 Uhr, bis zum 24. November 2022, 23.59 Uhr, über ein Telefon- und Internetvoting für ihren Lieblingsfilm abstimmen. Alle Informationen dazu werden zeitnah auf https://3sat.de veröffentlicht. Am Freitag, 25. November 2022, wird der 3satPublikumspreis dann im Rahmen der Preisverleihung "TeleVisionale - Film- und Serienfestival Baden-Baden" verkündet.Die Fernsehfilme des 3satPublikumspreises 2022 in der Übersicht:Samstag, 19.11.2022, 20.15 UhrHonecker und der Pastor (ZDF/ARTE)Regie: Jan Josef LiefersMit: Edgar Selge, Barbara Schnitzler, Hans-Uwe Bauer u. a.Samstag, 19.11.2022, 21:50 UhrDie Wannseekonferenz (ZDF)Regie: Matti GeschonneckMit: Philipp Hochmair, Johannes Allmayer, Maximilian Brückner u. a.Sonntag, 20.11.2022, 20.15 UhrAm Ende der Worte (NDR)Regie: Nina VukovicMit: Lisa Vicari, Ludwig Trepte, Meryem Ebru Öz u. a.Sonntag, 20.11.2022, 21.45 UhrDer Rebell - von Leimen nach Wimbledon (RTL+)Regie: Hannu SalonenMit: Bruno Alexander, Mišel Maticevic, Samuel Finzi u. a.Montag, 21.11.2022, 20.15 UhrDas Haus (NDR/RBB/ARTE)Regie: Rick OstermannMit: Tobias Moretti, Valery Tscheplanowa, Hans-Jochen Wagner u. a.Montag, 21.11.2022, 21.45 UhrHyperland (ZDF)Buch & Regie: Mario SixtusMit: Lorna Ishema, Samuel Schneider, Maximilian Pekrul u. a.Dienstag, 22.11.2022, 20.15 UhrTatort - Das Mädchen, das allein nach Haus' geht (RBB)Regie: Ngo The ChauMit: Meret Becker, Mark Waschke, Bella Dayne u. a.Dienstag, 22.11.2022, 21.45 UhrRamstein - das durchstoßene Herz (SWR)Regie: Kai WesselMit: Max Hubacher, Trystan Pütter, Elisa Schlott u.a.Mittwoch, 23.11.2022, 20.15 UhrVier (ORF/ZDF)Buch & Regie: Marie KreutzerMit: Julia Franz Richter, Regina Fritsch, Laurence Rupp u. a.Mittwoch, 23.11.2022, 21.45 UhrSugarlove (SWR)Regie: Isabel KleefeldMit: Barbara Auer, Fritz Karl, Cosima Henman u. a.Weitere Informationen zu den Filmen sowie zum Telefon- und Internetvoting finden Sie in der Pressemappe zum 3satPublikumspreis: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/3satpublikumspreis2022Ansprechpartnerin: Mailin Erlinger, Telefon: 06131 - 70-14588, Erlinger.M@zdf.de; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/3satpublikumspreis3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5344738