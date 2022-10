Erfurt (ots) -Bei den Internationalen Eyes & Ears Awards werden jährlich besonders kreative und innovative Design-, Promotion- und Markenkommunikationsmaßnahmen für audiovisuelle Medien ausgezeichnet. Eingereicht in der Kategorie "Beste Sender-Kampagne", konnten die Design-Agentur DMC und KiKA in diesem Jahr den zweiten Platz für die "25 Jahre KiKA"-Kampagne erzielen.In den insgesamt 16-Kampagnen-Spots wurden bekannte KiKA-Gesichter in ihrem privaten Umfeld, bei ihren Hobbies oder in alltäglichen Situationen in ihrem KiKA-Moment mit Überraschungseffekt gezeigt - augenzwinkernd und mit betont einfachen Videoeffekten inszeniert.Die Jury überzeugte die hochwertige Produktion, die zielgruppenspezifisch durchdeklinierte Ansprache und der Jubiläumsclaim 'KiKAfeierich'. Produziert wurden die Spots von der Design- und Digitalagentur DMC in Zusammenarbeit mit KiKA. Tilo Fischer, Geschäftsführer DMC München und Ellen Kärcher, Leitung KiKA-Promotion & Design zeichnen verantwortlich. Bereits im letzten Jahr konnte die Agentur mit dem Design des "KiKA Award" (KiKA/ARD/ZDF) Gold bei den Eyes & Ears Awards gewinnen.Der Branchenverband Eyes & Ears of Europe wurde 1996 von Kreativen aus der deutschsprachigen Fernsehlandschaft gegründet. Ziel ist es, das Bewusstsein von Mediengestalter*innen und -vermarkter*innen für ihre Produkte zu fördern, qualitätsbezogene Debatten anzuregen und zukunftsorientierte Perspektiven aufzeigen.Die Spots der "25 Jahre KiKA"-Kampagne finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5344753