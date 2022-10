Leipzig (ots) -Haben die Menschen aktuell mehr Ängste als früher? Weshalb sind sie besonders besorgt? Wie äußern sich die Ängste der Bevölkerung? Welche Erwartungen haben Bürgerinnen und Bürger an die Politik? Diese und andere Fragen werden bei "Fakt ist! Aus Erfurt" diskutiert: am Montag, 17. Oktober, 20.30 Uhr im Livestream auf mdr.de/fakt-ist und 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen.Andreas Menzel und Lars Sänger moderieren die Sendung, bei der das Live-Publikum wesentlichen Anteil am Gesprächsverlauf hat und sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringt. Im Podium stellen sich der Diskussion folgende Gäste:- Dr. Juliane Stückrad, Ethnologin, Uni Jena- Prof. Hans Vorländer, Politikwissenschaftler, TU Dresden- Bernhard Herrmann, MdB, Bündnis90 / Die Grünen"Aus Befragungen wissen wir, dass die gefühlte Stimmung in der Gesellschaft schlechter ist als die absolute Lage", sagt der Politikwissenschaftler Hans Vorländer. Ob das so bleibt, wenn sich die Krisen jetzt häufen, sei jedoch schwer einzuschätzen. Aus Sicht der Ethnologin Juliane Stückrad fühlen sich vor allem viele Ostdeutsche von den ganzen Umbrüchen erschöpft und haben Angst vor weiteren tiefgreifenden Veränderungen. "Wer spürt, dass er etwas beeinflussen kann, hat weniger Angst", sagt der GRÜNE-Bundestagsabgeordnete Bernhard Herrmann aus Chemnitz. Politikerinnen und Politiker müssen deshalb Rahmenbedingungen schaffen, damit die Menschen selbst aktiv werden können. Herrmann ist der Überzeugung, dass sich nichts ändert, wenn Ängste und Wut nur auf der Straße rausgebrüllt werden. Er setzt auf ein konstruktives Miteinander von Bürgern und Politik auf Augenhöhe.Fakt ist! Aus Erfurt: "Angst trotz Doppelwumms - was den Menschen Sorgen macht"Montag, 17.10.2022, 20.30 Uhr im Live-Stream auf mdr.de/fakt-istMontag, 17.10.2022, 22.10 Uhr im MDR-FernsehenNach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E/)www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen,Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Jens Borghardt,Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5344780