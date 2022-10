Aus dem wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: "Generell bleibt das Sentiment an den internationalen Aktienmärkten angespannt. Nachdem die in der Vorwoche erzielte positive Wochenperformance zuletzt einen Hoffnungsschimmer auf eine etwas nachhaltigere Erholungsbewegung darstellte, schien diese Hoffnung aber aufgrund des starken US-Arbeitsmarktberichts vom vergangenen Freitag geplatzt zu sein. Im Wochenverlauf kamen mehrere belastende Mosaiksteinchen hinzu, weshalb die Aktienmärkte jeden Tag ein Stück mehr von den Zugewinnen der Vorwoche abgaben. Neben der geopolitischen Zuspitzung, nachdem die Teilsprengung der Krimbrücke am vergangenen Wochenende für Schlagzeilen gesorgt hatte, und Russland abgesehen von fehlgeleiteter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...