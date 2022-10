DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.53 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.698,00 +0,4% k.A. E-Mini-Future Nasdaq-100 11.114,50 +0,3% k.A. Euro-Stoxx-50 3.414,86 +1,6% -20,6% Stoxx-50 3.402,78 +1,4% -10,9% DAX 12.512,99 +1,3% -21,2% FTSE 6.941,31 +1,3% -7,2% CAC 5.976,23 +1,7% -16,5% Nikkei-225 27.090,76 +3,3% -5,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 137,97 +1,75

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,98 89,11 -1,3% -1,13 +25,0% Brent/ICE 93,79 94,57 -0,8% -0,78 +27,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 145,76 153,81 -5,2% -8,05 +136,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.655,71 1.666,30 -0,6% -10,59 -9,5% Silber (Spot) 18,74 18,89 -0,8% -0,15 -19,6% Platin (Spot) 902,65 897,95 +0,5% +4,70 -7,0% Kupfer-Future 3,47 3,46 +0,3% +0,01 -21,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise geben einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder ab. Die Notierungen für Brent und WTI verlieren bis zu 1,3 Prozent. "Die makroökonomische Stimmung hat sich nach einem seltsamen und volatilen Handelstag gestern stabilisiert", so Dave Whitcomb, Research-Leiter bei Peak Trading Research. Im Fokus bleiben weiterhin die Sorgen um eine Rezession und eine damit sinkende Ölnachfrage.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Vortagesrally dürfte die Wall Street zum Wochenausklang mit leichten Verlusten in den Handel starten. Nach dem "Inflationsschreck" mit den höher als erwarteten US-Verbraucherpreisen für September, die den S&P-500 auf ein neues Jahrestiefs drückten, hatte sich bei den Investoren die Hoffnung durchgesetzt, dass damit das Inflationshoch erreicht sein könnte. Dennoch haben die Daten der US-Notenbank den Weg für weitere kräftige Zinserhöhungen geebnet, was die Sorgen vor einer globalen Rezession hoch hält. Die Märkte scheinen eine bis zu 80-prozentige Wahrscheinlichkeit einer weltweiten Rezession einzupreisen, da die Zentralbanken die Zinssätze schneller anheben, als die Marktteilnehmer ursprünglich erwartet haben, heißt es von Zenith Investment Partners. Es bestehe jedoch die Möglichkeit, dass es sich nicht um eine "tiefe" Rezession handele. Am Freitag wird sich das Interesse auf die Berichtssaison richten, denn mit JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo und der Citigroup werden vor der Startglocke die ersten US-Großbanken ihre Quartalsergebnisse vorlegen. Am Montag folgen dann noch Bank of America und am Dienstag Goldman Sachs. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich um 0,4 Prozent. Für einen Impuls könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Hier sind die Blicke vor allem auf die US-Einzelhandelsumsätze für September gerichtet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 14:30 Import- und Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober PROGNOSE: 59,0 zuvor: 58,6 16:00 Lagerbestände August PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen kommen am Freitagmittag von den Tageshochs etwas zurück. Damit verliert die am Vortag begonnene Rally an Fahrt. Auslöser der Rally waren die US-Inflationsdaten für September. Zwar fielen sie erneut etwas höher als erwartet aus, was zunächst auch belastete. Dann machte sich aber beginnend an der Wall Street die Hoffnung breit, dass damit die Spitze gesehen sein dürfte und die Inflationsraten in den kommenden Monaten sinken dürften. Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage weiter dünn. Die Berichtssaison nimmt mit Zahlen der US-Banken JP Morgan Chase, Wells Fargo, Morgan Stanley und Citigroup an Fahrt auf. Zuletzt hätten deren Ergebnisse allerdings auch auf Grund des sehr unterschiedlichen Zinsumfeldes kaum Impulse für die europäischen Pendants geliefert, heißt es im Handel. Temenos stürzen um 19,8 Prozent ab. Die am Vorabend veröffentlichten Zahlen zum dritten Quartal des Schweizer Banksoftwarespezalisten sind deutlich unterhalb der Markterwartung ausgefallen. Temenos hat außerdem die Prognose gesenkt, sie liegt laut Analysten nun 30 Prozent unterhalb des Konsens. Fraport (+2%) hat seine Passagier- und Frachtzahlen für September vorgelegt. Sie werden im Handel als neutral bezeichnet. Für Nordex geht es um 4,7 Prozent nach oben. Zwar hat das Unternehmen im dritten Quartal insgesamt weniger Aufträge für Windenergieanlagen und weniger Leistung erhalten, allerdings erhöhte sich der durchschnittliche Verkaufspreis je Megawatt Leistung (ASP) laut Nordex deutlich auf 0,90 Millionen Euro von 0,69 Millionen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:18 Do, 17:01 % YTD EUR/USD 0,9735 -0,4% 0,9789 0,9715 -14,4% EUR/JPY 143,75 -0,1% 144,29 143,19 +9,8% EUR/CHF 0,9760 -0,2% 0,9764 0,9961 -5,9% EUR/GBP 0,8635 +0,1% 0,8651 0,8646 +2,8% USD/JPY 147,67 +0,3% 147,43 147,39 +28,3% GBP/USD 1,1273 -0,5% 1,1315 1,1237 -16,7% USD/CNH (Offshore) 7,2111 +0,4% 7,1723 7,2159 +13,5% Bitcoin BTC/USD 19.673,67 +1,4% 19.790,69 18.408,28 -57,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar erholt sich zum Wochenausklang von den Vortagesabgaben. Für den Dollar-Index geht es um 0,5 Prozent nach oben. Die September-Inflationszahlen in den USA dürften einige Marktteilnehmer daran erinnert haben, dass selbst der scheinbar "super-aggressive" Kurs der Fed viel zu wenig aggressiv sein könnte, sagt Ulrich Leuchtmann, Analyst bei der Commerzbank. Es könne zwar sein, dass der "monetäre Transmissionsmechanismus" länger dauere, dass in den Inflationszahlen die bisherigen Fed-Schritte und -Erwartungen noch nicht angekommen seien und dass die Inflation zwar noch nicht im September gefallen sei, das aber sehr bald tun werde. "Der Dollar sollte weiterhin gute Unterstützung bei Kursrückgängen finden", so die ING.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Sehr fest - Nach einer fulminanten Rally an der Wall Street ist es an den ostasiatischen Börsen am Freitag steil nach oben gegangen. An Börsen wie Tokio, Seoul oder Hongkong wurden Gewinne von über 2 Prozent verzeichnet. Die US-Märkte waren nach höher als erwartet ausgefallenen Preisdaten zunächst tief ins Rote abgeglitten, bevor sie binnen kurzem einen Erholungsmarsch nach oben antraten und mit kräftigen Gewinnen schlossen. Teilnehmer taten sich schwer mit einer Erklärung für den außergewöhnlichen Dreh aufwärts. So habe die Hoffnung gestützt, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht habe, nachdem sie etwas niedriger ausgefallen war als im Monat zuvor. Die Indizes hätten einen Boden erreicht. Eindeckungen von Shortverkäufern hätten die Aufwärtsbewegung verstärkt. In jedem Fall folgten die asiatischen Märkte ihrem amerikanischen Gegenpart. In Japan sprachen Teilnehmer auch von der Hoffnung auf gute Quartalsergebnisse in der eben beginnenden Berichtssaison.

CREDIT

Die Volatilität bei den Credits ist derzeit hoch, wie auch bei Aktien und Anleihen. Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kommen nach den US-Verbraucherpreisen am Vortag aktuell deutlicher zurück, verglichen mit der gleichen Vortageszeit. Auf den ersten Blick ist die Verbraucherpreisinflation höher als die Konsensprognose ausgefallen. Bei genauerem Hinsehen hat für Volkswirt Paul Donovan aber das Team "Transitory" Recht - die Inflationstreiber des letzten Jahres hätten sich teils in eine Deflation umgekehrt. Die Preise für langlebige Wirtschaftsgüter seien im September um 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken, was den stärksten Rückgang aller Zeiten darstelle. Aber auch 40 Prozent des Kernwarenkorbes wie auch 35 Prozent des Lebensmittelkorbes seien gesunken.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

VOLKSWAGEN

Der VW-Konzern hat seine Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge (BEV) in den ersten neun Monaten des Jahres um ein Viertel gesteigert. Stärkster Wachstumstreiber bleibt China, dort wurden fast ein Drittel der BEVs ausgeliefert und mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum.

BAADER BANK

