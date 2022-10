Ein australisches Forscherteam hat es geschafft, dass lebende Gehirnzellen in einer Petrischalte Pong spielen. Damit erreicht die Forschung zur synthetisch biologischen Intelligenz ein neues Level. In einer von der Fachzeitschrift Neuron veröffentlichten Studie konnten Wissenschaftler erstmals zeigen, dass 800.000 lebende Gehirnzellen in einer Petrischale das Pong-Spielen erlernen können. Laut der Forscher soll das Experiment daran erinnern, wie erstaunlich wenig wir darüber wissen, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Das Experiment könne jedoch zum Verständnis der tiefsten inneren Abläufe des menschlichen Gehirns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...