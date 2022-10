Straubing (ots) -



Die Auseinandersetzung ist deshalb so unverständlich, weil es niemandem um eine Wiederbelebung der Kernkraft geht. Erklärtes Ziel ist es einzig, einen Blackout so gut es geht zu vermeiden. Deshalb ist es unverantwortlich, jetzt den Schwarzen Peter hin- und herzuschieben, solange, bis dann möglicherweise ein Weiterbetrieb technisch nicht mehr möglich ist. Und der Kanzler? Olaf Scholz (SPD) schaut bisher zu, so wie seine Vorgängerin dies in so vielen Fällen getan hat. Für demnächst hat er ein Machtwort angekündigt. Hoffentlich ist es dann angesichts der Wunden, die sich die beiden Koalitionäre geschlagen haben, nicht zu spät.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5344943

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de