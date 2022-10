DJ Bankenverband: Bezahlbare Energie entscheidend für Standort Deutschland

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, Christian Sewing, hat angesichts der angespannten Lage der Wirtschaft eine strukturelle Antwort für eine stabile Energieversorgung angemahnt. "Bezahlbare Energie ist essenziell für die Menschen und die Wirtschaft in Deutschland", erklärte der Chef der Deutschen Bank in einer Mitteilung anlässlich der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Washington. Deshalb sei es richtig und wichtig, Haushalte und Unternehmen kurzfristig bei Gas- und Strompreisen zu entlasten. "Gleichzeitig brauchen wir eine strukturelle Antwort darauf, wie wir eine stabile und wettbewerbsfähige Energieversorgung für den Industriestandort Deutschland sichern", mahnte Sewing.

Hierzu sei es unter anderem erforderlich, den Ausbau erneuerbarer Energien entschlossen zu forcieren. Nicht zuletzt deshalb seien der Transformationsdruck auf die deutsche Wirtschaft und der damit verbundene Investitionsbedarf weiter gestiegen. "Für die Anpassung wirtschaftlicher Strukturen müssen wir viel Kapital mobilisieren", betonte Sewing. "Das kann nur gelingen, wenn der heimische Finanzsektor in der Lage ist, die Wirtschaft angemessen zu finanzieren und sich im globalen Wettbewerb zu behaupten."

Dafür sei eine verlässliche Regulierung notwendig, die keine höheren Hürden schaffe und nicht mehr Kapital als nötig binde. "Die Banken sind bereits sehr gut kapitalisiert und widerstandsfähig", betonte er. Weitere regulatorische Belastungen schränkten die Möglichkeiten ein, Kredite zu vergeben. Zudem mahnte Sewing Fortschritte bei der Kapital- und Bankenunion an. Ein leistungsfähiger Kapitalmarkt und wettbewerbsfähige Banken sollten "ein Leitbild für die europäische Ordnungs- und Außenwirtschaftspolitik sein". Der europäische Finanzbinnenmarkt müsse endlich Wirklichkeit werden. "Hier kann sich Europa keinen Stillstand erlauben", warnte Sewing.

