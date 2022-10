VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen hat die ersten deutschen Panzerhaubitzen 2000 nach ihrer Instandsetzung in dem baltischen EU- und Nato-Land wieder in die von Russland angegriffene Ukraine zurückgeschickt. "Viel Glück!", schrieb Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas am Freitag auf Twitter über das Bild eines Militärlastwagens, der eine Panzerhaubitze 2000 geladen hat und die litauische Grenze zu Polen überquert. Der Agentur BNS bestätigte er später, dass die wieder instandgesetzten Waffensysteme die Ukraine erreicht haben. "Wir werden diese Arbeit fortsetzen", sagte Anusauskas.

Das Verteidigungsministerium in Vilnius hatte zuvor Mitte September mitgeteilt, dass sich "Haubitzen mit Kriegsbeschädigungen" auf dem Weg zur Reparatur nach Litauen befinden. Die schweren Artilleriegeschütze waren von Deutschland als Militärhilfe für den Kampf gegen Russland an die Ukraine geliefert worden. Wegen der hohen Schussfolge im Gefecht waren nach einem Bericht des "Spiegels" von vor einer Woche bereits gut ein Drittel davon instandsetzungsbedürftig.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte sich am vergangenen Wochenende bei ihrem Besuch in Litauen für die Hilfe bei der Instandsetzung bedankt. "Das ist ganz wichtig, dass es solche Möglichkeiten gibt", sagte sie nach einem Treffen mit Anusauskas auf dem Militärstützpunkt Ruklas. Auch die litauische Armee setzt als Waffensystem die Panzerhaubitze 2000 ein./awe/DP/ngu