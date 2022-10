Mithilfe der firmeneigenen Software zur menschlichen Risikoeinschätzung helfen die Cybersicherheitsexperten von AwareGO Unternehmen dabei, kritische Cybersicherheitsrisiken unter den Mitarbeitern zu erkennen. Für jede Organisation ist dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer deutlichen Senkung von Cyberschwachstellen.

Das Unternehmen für Management und Sensibilisierung für das menschliche Cyberrisiko, AwareGO, meldete heute, dass es im Verlauf des National Cybersecurity Awareness Month das lang erwartete umfassende Mitarbeiter-Cybersicherheitsrisiko-Audit sowie entsprechende Beratung einführen wird.

"Inzwischen sind in rund 90 aller erfolgreichen Cybersicherheitsangriffe Mitarbeiter involviert, die ein Eindringen ermöglichen. Entscheidend ist es daher, dass alle für die Cybersicherheit eines Unternehmens verantwortlichen Personen ein klares Bild davon haben, was die Mitarbeiter wissen und wie sie sich angesichts potenzieller Bedrohungen verhalten. Nur dann ist es möglich, mit Schulungen oder anderen risikosenkenden Ansätzen wirksam zu reagieren", sagte Dr. Ari Jonsson, Chief Executive Officer von AwareGO. "Die Software von AwareGO für menschliche Risikoeinschätzung ist die erste ihrer Art zur Messung sowohl des Wissens als auch des Verhaltens von Mitarbeitern für eine große Bandbreite an Cybersicherheitsbedrohungen, die weit über Phishing hinausgehen. Dank dieser Möglichkeit können wir nun unser Mitarbeiter-Cybersicherheitsrisiko-Audit mit Full-Service in Unternehmen einführen. Bei diesem Audit arbeiten unsere Cybersicherheitsexperten direkt mit den einzelnen Organisationen zusammen, um eine passende Einschätzung einzurichten, sie durchzuführen, das Ergebnis zu evaluieren und dies auf wirksame Entscheidungen zur Risikominderung abzustimmen."

AwareGO ist bekannt für seine branchenweit führende menschliche Risikoeinschätzung und seinen einzigartigen wirksamen Ansatz mit Blick auf Schulungen zur Sicherheitssensibilisierung. Von Cybersicherheitsexperten, Verhaltenswissenschaftlern und Interaktionsdesignern entwickelt, verwendet die menschliche Risikoeinschätzung interaktive Szenarien, um Mitarbeiter in einem breiten Spektrum von Bedrohungsbereichen und zentralen Verhaltensweisen zu beurteilen. Die daraus resultierenden Dashboards und Berichte helfen bei der Erkennung anfälliger Abteilungen und Rollen und bieten umsetzbare Erkenntnisse zur Entwicklung fundierter Sicherheitsstrategien, um die gesamte Cyberabwehr eines Unternehmens zu verbessern und Cybersicherheitsrisiken zu senken.

Das Mitarbeiter-Cybersicherheitsrisiko-Audit ist so konzipiert, dass es die Möglichkeit der menschlichen Risikoeinschätzung so effektiv und effizient wie möglich auf Kundenorganisationen anwenden kann, damit sie Schwachstellen bei ihren Mitarbeitern schnell erkennen und sofort adressieren können. Das Audit wird von AwareGO-Experten durchgeführt, die mit den Kunden während des gesamten Prozesses zusammenarbeiten. In einem ersten Schritt werden gemeinsam mit dem Kunden der Umfang und die Prioritäten für das Audit bestimmt, basierend auf der Unternehmensstruktur, dem Risikoprofil, dem Sicherheitsstandard und mehr. Die Mitarbeiter werden anschließend in sechs verschiedenen Gefahrenbereichen beurteilt: Phishing, Kennwörter, Umgang mit sensiblen Daten, Umgang mit Geräten, physische Sicherheit und Fernarbeit. Nachdem dies abgeschlossen ist, liefern unsere Experten einen detaillierten Bericht über die Ergebnisse und beraten sich mit dem Kunden, um mögliche nächste Schritte zur Verringerung von Schwachstellen zu ermitteln und eine fundierte, datengestützte Cybersicherheitsstrategie für die Zukunft zu entwickeln gestützt auf Daten.

Am Mitarbeiter-Cybersicherheitsrisiko-Audit interessierte Organisationen können über diese Webseite ein 15- bis 30-minütiges Gespräch mit AwareGO vereinbaren, um den Prozess kennenzulernen und einen Kostenvoranschlag basierend auf dem erwarteten Projektumfang für ihren Fall zu erhalten.

Über AwareGO

AwareGO ist ein weltweiter Anbieter von Lösungen zur Sensibilisierung für menschliche Cyberrisiken, die Unternehmen und KMU dabei helfen, den menschlichen Risikofaktor im Bereich der Cybersicherheit zu identifizieren, zu quantifizieren und zu beseitigen. Bislang hat AwareGO mehr als 8 Millionen Mitarbeiter weltweit erfolgreich geschult. Das Unternehmen mit Sitz in Island hat Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, der Tschechischen Republik und Kroatien. Weitere Informationen finden Sie unter awarego.com.

