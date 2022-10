DJ Bayer will Urteil in PCB-Prozess in den USA anfechten

Von Pierre Bertrand

NEW YORK (Dow Jones)--Bayer will ein Urteil aus einem US-Prozess um die bis vor 45 Jahren von der heutigen Konzerntochter Monsanto produzierte Chemikalie PCB anfechten. Der Konzern kündigte an, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen, in dem 13 Klägern von einer Jury Schadensersatz in Höhe von insgesamt 275 Millionen US-Dollar zugesprochen wurde. Bayer sprach von Verfahrensfehlern und einem Mangel an Beweisen.

Die in dem Prozess vorgelegten Beweise untermauern Bayer zufolge nicht die Schlussfolgerung, dass die Kläger beim Sky Valley Education Center einer zu hohen Konzentration von PCB ausgesetzt waren oder dass diese verantwortlich gewesen sei für ihre gesundheitlichen Probleme.

Es ist der fünfte Fall im Zusammenhang mit PCB, der von der Schule in Monroe nahe Seattle im US-Bundesstaat Washington ausgeht. Die Kläger behaupten, einer zu hohen Konzentration der Chemikalie ausgesetzt gewesen zu sein. Diese war in Leuchten enthalten, die in der Schule Ende der 1960er Jahre eingebaut wurden.

Laut Bayer hat Monsanto die Produktion von PCB 1977 gestoppt. Die Chemikalie wurde 1979 in den USA verboten.

October 14, 2022 09:01 ET (13:01 GMT)

