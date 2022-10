DJ WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. Oktober (43. KW)

=== M O N T A G, 24. Oktober 2022 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, ausführliches Ergebnis 3Q 07:30 DE/Atoss Software AG, Ergebnis 3Q *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 12:00 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag, Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft, Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer, 5. Deutsch-Ukrainisches Wirtschaftsforum, Berlin; Eröffnung durch Bundeskanzler Scholz und Ukraines Ministerpräsident Schmyhal, Ukraines Präsident Selenskyj per Video zugeschaltet; Rede von Wirtschaftsminister Habeck (12:30) und Entwicklungsministerin Schulze (13:00) *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober 22:05 US/Qualtrics International Inc, Ergebnis 3Q - Märkte/Börsenfeiertag Singapur D I E N S T A G, 25. Oktober 2022 *** 06:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 3Q 06:50 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analysten-Telefonkonferenz) 07:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 3Q 07:25 FR/Remy Cointreau SA, Umsatz 1H 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Wintershall Dea AG, Ergebnis 3Q (10:00 Media Video Call) *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Oktober *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd Euro 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 3Q *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 3Q *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Oktober *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober 17:40 FR/Michelin SCA, Umsatz 9 Monate *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q *** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q *** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q *** 22:09 US/Visa Inc, Ergebnis 4Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 26. Oktober 2022 06:15 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Jahresumsatz *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG (ehemals Daimler AG), Ergebnis 3Q 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Symrise AG, Trading Update 3Q 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (09:30 Presse-Telefonkonferenz/Webcast) *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, September *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Statement 3Q 08:00 NL/Heineken NV, Ergebnis 9 Monate *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Oktober *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September 10:30 DE/VATM, PK zu Marktstudie zum Telekommunikationsmarkt 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q 13:00 US/Bristol-Myers Squibb Co, Ergebnis 3Q 13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:00 US/Neubauverkäufe September *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q *** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q - FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Trading Statement 3Q D O N N E R S T A G, 27. Oktober 2022 *** 06:45 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis und Strategie-Update 3Q *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Kion Group AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 3Q 07:00 FR/Capgemini SA, Umsatz 3Q 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q *** 07:10 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 9 Monate (08:00 Analysten- und Presse-Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Umsatz 3Q 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 9 Monate 07:35 DE/Kuka AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q *** 08:00 GB/Shell plc, ausführliches Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 3Q 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator November *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q 09:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 3Q 11:30 FI/Kone Oyj, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 18:00 FR/Danone SA, Umsatz 3Q 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 3Q *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q *** 22:01 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q *** 22:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q (22:30 Telefon-/Webcast Call) *** - DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate *** - DE/Bundesfinanzminister Lindner, Bekanntgabe der Steuerschätzung, Berlin F R E I T A G, 28. Oktober 2022 *** 06:30 CH/Holcim Ltd , Trading Update 3Q 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 3Q 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Oktober *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 07:30 FR/Privater Verbrauch September *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q *** 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 3Q 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate *** 09:00 AT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Oktober *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Oktober *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Oktober 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 4Q 10:20 DE/PSI Software AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Oktober *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober *** 12:15 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q *** 12:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:30 US/Exxon Mobil Corp, ausführliches Ergebnis 3Q *** 13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 3Q *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober *** - NL/Airbus SE, Ergebnis 3Q - EU/Ratingüberprüfungen für Belarus (Fitch), Kroatien (Fitch), Finnland (S&P), Polen (Moody's), Portugal (Fitch), Schweden (S&P) *** - JP/Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Oktober ===

