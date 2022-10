Grund zum Feiern haben heute alle Qiagen-Aktionäre. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund drei Prozent. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 45,90 EUR. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Kursverlauf von Qiagen der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Qiagen-Analyse einfach hier klicken.

Mit dem Anstieg auf über 45,90 Euro verbessert sich die Technik nun spübar. Denn mit diesem Plus klettert die Aktie auf ein neues Top. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Bis dato hatten 45,62 EUR diesen oberen Umkehrpunkt bedeutet. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen.

Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Da dieser Indikator bei 44,24 EUR notiert und dadurch Hoffnungen auf ...

