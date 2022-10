Nach dem überraschenden Intraday-Comeback am Donnerstag hat der Kryptomarkt seine Kursgewinne vor dem Wochenende ausgebaut. Während sich der Bitcoin dabei mit einem Plus von rund sechs Prozent zeitweise wieder der psychologisch wichtigen 20.000er-Marke angenähert hat, konnten einige große Altcoins sogar noch stärker zulegen.So rückte Ethereum als einer der größten Gewinner in den Top 10 nach Market Cap um fast zehn Prozent auf 1.334 Dollar vor und schafft damit - genau wie der Bitcoin - auf 7-Tages-Sicht ...

