Adhoc-Meldung der Deutsche Rohstoff AG:

20 Mio. EUR Konzernergebnis im 3. Quartal

- 52,6 Mio. EUR Konzernergebnis nach 9 Monaten- Prognoseerhöhung für 2022 und 2023- Umsatz und EBITDA 2022 leicht oberhalb der Prognose "erhöhtes Preisszenario"- Umsatz 2023 voraussichtlich rund 20 Mio. EUR höher als bisher geplant

Der Deutsche Rohstoff Konzern hat in den ersten 9 Monaten 2022 einen Umsatz in Höhe von 118,2 Mio. EUR (Vorjahr: 53,2 Mio. EUR), ein Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) in Höhe von 102,3 Mio. EUR (Vorjahr: 52,1 Mio. EUR) sowie ein Konzernergebnis in Höhe von 52,6 Mio. EUR (Vorjahr: 21,4 Mio. EUR) erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erträge im 3. Quartal lagen bei 5,6 Mio. EUR, wovon rund ...

