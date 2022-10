DJ Scholz: Partnerschaft zur Mongolei soll ausgebaut werden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland will die Partnerschaft mit der Mongolei nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausbauen und insbesondere in der Energiepolitik stärker mit dem Land zusammenarbeiten. "Die Kooperation mit Demokratien wie der Mongolei ist für Deutschland von strategischer Bedeutung", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit dem mongolischen Premierminister Luvsannamsrain Oyun-Erdene in Berlin. Bei Regierungsverhandlungen in der Mongolei sollten kommendes Jahr Programm und Schwerpunkte für die künftige Zusammenarbeit festgelegt werden.

"Der gemeinsame Kampf gegen den Klimawandel und die Transformation des Energiesektors werden zentrale Themen sein", sagte Scholz. "In unserer Diversifizierungsstrategie wird die Mongolei ein wichtiger Partner für viele Rohstoffe werden." Das 50. Jubiläum diplomatischer Beziehungen beider Staaten im Jahr 2024 solle die Partnerschaft "auf eine neue Stufe heben". Scholz betonte, für die Mongolei "an der Nahtstelle zwischen Russland und China" ergäben sich aus der aktuellen weltpolitischen Lage ganz besondere Herausforderungen. "Deutschland möchte die Mongolei als engen Partner unterstützen und sich auch solidarisch zeigen", hob er hervor.

