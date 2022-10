Neuss (ots) -In einer Verbraucherstudie des Technik- und Computermagazins CHIP ist Mobilize Financial Services für die Marken Renault Financial Services und Nissan Financial Services mit dem Siegel "Höchste Kundenorientierung" ausgezeichnet worden (CHIP 09/2022).Bei der Marktanalyse zur Kundenzufriedenheit wurden insgesamt 1.096 Unternehmen aus 76 unterschiedlichen Branchen auf die fünf Kriterien Produkt/Dienstleistung, Service, Beratung, Kommunikation und Preis-Leistungs-Verhältnis hin untersucht: Mobilize Financial Services liegt mit der Auszeichnung "Höchste Kundenorientierung" auf Platz 1 der Autobanken in Deutschland.Über Mobilize Financial Services | RCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandMobilize Financial Services ist eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, der deutschen Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die in 36 Ländern weltweit aktiv ist.Die Automobilbank Mobilize Financial Services bietet in Deutschland Produkte zu Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Pressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 NeussInternet: www.rcibanque.deOriginal-Content von: Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125761/5345171