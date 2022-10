Die Swiss setzt ab sofort als weltweit erste Fluggesellschaft die neuartige AeroSHARK-Technologie auf Passagierflügen ein.Zürich - Mit einer Folie wie Haifischhaut am Rumpf ist eine Maschine der Lufthansa-Tochter Swiss am Freitag in Zürich Richtung Miami gestartet. Damit könne Treibstoff gespart und der CO2-Ausstoss reduziert werden, teilte die Fluggesellschaft in Zürich mit. Die Einsparung ist beim Treibstoff aber überschaubar: «Mehr als ein Prozent», hiess es in einer Swiss-Mitteilung von Februar 2022...

