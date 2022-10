Larsen Toubro Infotech (BSE-Code: 540005, NSE: LTI), ein globaler Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen, gab heute seine Ergebnisse für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2023 bekannt.

In US-Dollar:

Umsatzerlös von 601,0 Mio. USD , Wachstum von 3,6 im Vergleich zum Vorquartal sowie 18,1 im Jahresvergleich

, Wachstum von Währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 4,6 gegenüber dem Vorquartal und 21,6 im Jahresvergleich

In indischen Rupien:

Umsatzerlös von 48.367 Mio. INR , Wachstum von 6,9 im Vergleich zum Vorquartal und 28,4 im Jahresvergleich

, Wachstum von Nettoertrag von 6.798 Mio. INR, Wachstum von 7,2 im Vergleich zum Vorquartal und 23,2 im Jahresvergleich

"Wir sind sehr erfreut, ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 21,6 im Vergleich zum Vorjahr berichten zu können. Wir führen proaktive Gespräche mit unseren Kunden und beobachten eine steigende Nachfrage in den Bereichen Cloud und Analytik. Die Stärke unserer Pipeline und unseres kontinuierlichen Personalzuwachses werden unser Wachstum weiter beschleunigen." Sudhir Chaturvedi, President Sales und Mitglied des Executive Board "Wir befinden uns auf der letzten Etappe des Genehmigungsprozesses für den Zusammenschluss von LTI und Mindtree und werden unsere Kapazitäten mit hoher Wahrscheinlichkeit bis zum Ende dieses Kalenderjahres bündeln können. Die Portfolios des fusionierten Unternehmens werden sich gegenseitig ergänzen und einen breiten Kundenstamm vereinen. Dies wird einen außergewöhnlichen Wert für alle Stakeholders schaffen." Nachiket Deshpande, Chief Operating Officer und Mitglied des Executive Board

Aktuelle Geschäftsabschlüsse

Auswahl als strategischer Partner für Transformationsprogramme in den Bereichen Cybersecurity, klinisches Erlebnis, Unternehmensdatenmanagement, Governance und digitale Geschäftstechnologien von führendem nordamerikanischem Gesundheitssystem

Auftrag eines Anbieters von Beratungs- und IT-Lösungen für die Transformation des digitalen Lösungsportfolios einer internationalen Organisation, die im Bereich der globalen Konfliktlösung und humanitären Hilfe tätig ist

Beauftragung durch ein multinationales Fortune 500-IT-Unternehmen mit der Entwicklung und Implementierung von SAP- und Datenlösungen zur Verbesserung der Geschäftskennzahlen. Außerdem wird LTI Beratungsleistungen und architektonische Anleitung bei der Erstellung einer Technologie-Roadmap bereitstellen.

Auswahl durch einen Hersteller von vertikalen Transportsystemen für den Betrieb und die Transformation seiner globalen JD Edwards-Lösung

Ein führender Anbieter und Hersteller von Heiz- und Kühllösungen und -anlagen hat LTI als Partner für eine seiner größten und komplexesten ERP-Transformationsinitiativen an einem seiner Standorte ausgewählt.

Beauftragung durch die neu gegründete Abteilung eines führenden Schaden- und Unfallversicherers zur Implementierung von Duck Creek-Lösungen für seine Versicherungsagenten-, Policen- und Abrechnungsfunktionen sowie zur Bereitstellung von Datenanalysen und -erkenntnissen

Auswahl durch ein führendes Unternehmen der petrochemischen Industrie für einen Managed-Services-Auftrag, der die Auslagerung des Kundensupports für seine Unternehmensanwendungen, die Rationalisierung von Prozessen sowie Effizienzsteigerungen durch Transformationsinitiativen umfasst

Auswahl durch eine globale Bank, die LTI mit digitalen Tests zur Unterstützung ihrer Initiativen für die digitale Transformation beauftragt

Auftrag eines Global Fortune 500-Unternehmens und weltweiten Marktführers der Schönheits- und Kosmetikbranche für die digitale Integration bestehender Anwendungen mit seiner neuen S/4-Kernlösung

Beauftragung durch ein führendes Medien- und Unterhaltungsunternehmen mit der Implementierung eines neuen Einkaufs- und Rechnungslegungssystems und der Integration der damit verbundenen Beschaffungsprozesse und -lösungen in bestehende SAP-Anwendungen

Ein Raffinerie- und Petrochemieunternehmen hat LTI für einen End-to-End-Outsourcing- und Managed-Services-Auftrag ausgewählt, der Effizienzsteigerung, niedrigere Kosten, bessere Kundenzufriedenheit und Compliance der Vorschriften der nationalen Cyberbehörde ermöglicht.

Auszeichnungen durch Analysten

Beim SI Capabilities on AWS PEAK Matrix Assessment 2022 ist LTI als Major Contender und Star Performer positioniert.

Im Quadrant Report 2022 von ISG Provider Lens Enterprise Service Management Service Solutions wird LTI als "Leader" bezeichnet (ESM Consulting Services Quadrant für die USA)

LTI erhält eine Honorable Mention im Gartner Magic Quadrant 2022 für Public Cloud IT Transformation Services.

Beim SI Capabilities on Azure PEAK Matrix Assessment 2022 wird LTI als Major Contender und Star Performer geführt.

Fosfor Aspect erhält Anerkennung im Forrester Report: Ten Lessons From Intelligent Document Extraction And Processing Use Cases (Zehn Erkenntnisse aus Anwendungsfällen für intelligente Dokumentenextraktion und -verarbeitung)

Auszeichnungen und andere Geschäfts-Highlights

Auf der Grundlage eines externen Audits wurde LTI als wasserpositives Unternehmen zertifiziert.

LTI gewinnt den Golden Peacock Award for Risk Management 2022 in der Kategorie IT-Dienstleistungen und Beratung.

In Polen ist LTI ein zertifizierter "Great Place to Work".

Über LTI

LTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft 500 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt. Mit Niederlassungen in 33 Ländern gehen wir für unsere Kunden einen Schritt weiter und beschleunigen ihre digitale Transformation. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited gegründet. Aufgrund unserer einzigartigen Tradition verfügen wir über eine herausragende praxisorientierte Expertise bei der Lösung hochkomplexer Aufgaben für Unternehmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht unser Team aus mehr als 50.000 LTI-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu steigern und den Wert für Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.Lntinfotech.com. Folgen Sie uns unter @LTI_Global.

