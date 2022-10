"Eine Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen", sagte der deutsche Schriftsteller Max Frisch einmal. Die großen Krisen dieser Zeit hat er nicht mehr erlebt, doch passt sein Satz trotzdem ideal. Nach dem Aufkommen der Corona-Pandemie herrschte eine kollektive Schockstarre auf der ganzen Welt - nicht nur in unseren Gesellschaften, sondern auch in der Wirtschaft. Doch in einigen Branchen waren auch schnell die Chancen am Horizont zu erkennen, welche die Krise bieten könnte. So war das zuvor auch bei der Krise rund um den Klimawandel und danach beim Krieg in der Ukraine. Trotz hoher Inflation, Schwierigkeiten in den Lieferketten und viele weiteren Problemen, welche in den letzten Jahren aufgekommen sind, haben einige Unternehmen den großen Krisen getrotzt und teilweise sogar von ihnen profitiert. Das macht sich auch an der Börse bemerkbar.

Explorationsunternehmen wie Arcadia Minerals gewinnen an Bedeutung

Die Preise für Rohstoffe sind im Jahr 2021 in die Höhe geschossen. Eine Entwicklung, die sich durch den Beginn des Krieges in der Ukraine noch einmal verschärft hat. Das hat damit zu tun, dass globale Lieferketten unter Druck geraten sind. Die Rohstoff-Preise haben aber auch noch andere Gründe, bei denen man einen kurzen Blick in die Geschichtsbücher werfen muss. Immer wieder veränderte sich der Bedarf an Rohstoffen - und nicht selten sorgten Krisen und große Herausforderungen für einen besonders großen Wandel. Momentan ist der Wandel in der Rohstoffbranche rasant, was von der Kombination aus Klimakrise und Krieg abzuleiten ist. Auf der einen Seite werden Rohstoffe für die E-Mobilität und nachhaltige Technologien benötigt, auf der anderen Rohstoffe für eine Lösung der Energiekrise. Bei der hohen Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen braucht es innovative Explorationsunternehmen, welche diese liefern können. Eines davon ist der 2020 gegründete Konzern Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815), der viele spannende Projekte in Namibia unterhält. Darunter befinden sich unter anderem das Bitterwasser-Lithium-Sole-Projekt, das Karibib-Kupfer-Projekt, das Kum-Kum-Nickel-Projekt und das Swanson-Tantal-Projekt. Derartige Projekte von modernen Explorationsunternehmen wie Arcadia Minerals haben in den aktuellen Krisen deutlich an Bedeutung gewonnen. Das australische Unternehmen kann eine wichtige Rolle beim Meistern der aktuellen Herausforderungen spielen und in der Krise eine Chance sehen. Letzteres gilt auch für Anlegerinnen und Anleger, da Arcadia Minerals an der deutschen Börse notiert ist.

Rüstungsindustrie erlebt Aufschwung

Der Beginn des Krieges in der Ukraine bedeutete eine Zeitenwende, wie es der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ausdrückte. Das ist auf der ganzen Welt zu sehen. Die Abrüstung, die nach dem Ende des Kalten Krieges begann, ist nicht länger die allgemeine Marschroute. Stattdessen rüsten viele Länder auf der ganzen Welt auf. Die schwere Krise bedeutet daher ein Comeback der Rüstungsbranche. In Deutschland nutzen viele Rüstungskonzerne wie Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) und Hensoldt (ISIN: DE000HAG0005) die Gunst der Stunde. International können unter anderem Airbus (ISIN: NL0000235190), Lockheed Martin (ISIN: US5398301094) und Northrop Grumman (ISIN: US6668071029) profitieren.

Krisen schieben die E-Mobilität an

Die Abhängigkeit von Gas und Öl wurde in Deutschland durch den Krieg in der Ukraine überdeutlich. Auch in anderen Ländern haben die jüngsten Krisen die Überzeugung gestärkt, dass die Zukunft der Mobilität nur elektronisch sein kann. Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind im Fokus, schwere Zeiten bringen der E-Mobilität den letzten Schub, den diese noch gebraucht hat. Große Aktienunternehmen wie Tesla (ISIN: US88160R1014), Volkswagen (ISIN: DE0007664039) und BYD (ISIN: CNE100000296) spielt diese Entwicklung in die Karten. Aber auch Explorationsunternehmen wie Arcadia Minerals profitieren. Sie braucht es, damit die Autobauer die nötigen Rohstoffe und Ressourcen haben.

Die Krisen als Chance an der Börse

Die Krise als produktiver Zustand, genau diese Sichtweise ist in vielen Branchen zu erkennen. Auch Anlegerinnen und Anleger können der Krise trotzen, wenn sie auf Unternehmen setzen, welche stärker aus der Krise kommen könnten, wie sie hineingekommen sind. Getreu dem Motto: Was dich nicht umbringt, macht dich stärker.

-

Arcadia Minerals

ISIN: AU0000145815

WKN: A3C7FG

www.arcadiaminerals.global

Land: Australien / Namibia

