Die Berichtssaison der Unternehmen in den USA nimmt in den kommenden Tagen Fahrt auf, doch bis auch Apple die Bücher öffnet, müssen sich die Anleger noch bis zu 27. Oktober gedulden. Bis dahin kann weiter nur spekuliert werden, ob das neue iPhone 14 nun ein Bestseller oder ein Ladenhüter ist - uns was das für die Bilanz des Tech-Riesen bedeutet.Analystin Shannon Cross von der Credit Suisse geht von einer starken iPhone-Nachfrage - insbesondere nach den teureren Pro-Modellen - aus. Das dürfte Apple ...

